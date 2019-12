Buien, rukwinden en mogelijk wateroverlast: nummer 1722 geactiveerd kv jv

14 december 2019

06u59

Bron: Belga 10 HET WEER De FOD Binnenlandse Zaken heeft gisteravond het nummer 1722 voor niet-dringende interventies geactiveerd, omdat het KMI waarschuwt voor slecht weer. Er wordt wateroverlast verwacht.

De buien verlaten vanochtend het oosten van het land, meldt het KMI. In de voormiddag wordt het tijdelijk droger met opklaringen. Vanaf de middag trekt een buienzone van west naar oost. Er zijn rukwinden tot 70 kilometer per uur en plaatselijk meer. De maxima variëren van 2 tot 8 graden.

Vanavond wordt het tijdelijk droger. 's Nachts zijn regen en buien vanaf de Franse grens. De minima schommelen tussen 2 en 6 graden en er is veel wind.

Morgen is het vaak droog met zonnige perioden. In het zuiden valt er af en toe lichte regen, aan zee is er kans op een buitje. De maxima lopen op tot 10 graden.



Maandag is het zwaarbewolkt en trekt een zwakke regenzone met lichte regen traag vanuit Frankrijk noordwaarts. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden.

Gisteravond werd het nummer 1722 geactiveerd. Op dat nummer kunnen mensen terecht voor niet-dringende brandweerinterventies. De bedoeling is om het noodnummer 112 zo vrij te houden voor mensen die dringende medische hulp of dringende brandweerhulp nodig hebben.