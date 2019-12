Buien, rukwinden en frisse temperaturen kv

14 december 2019

06u59

Bron: Belga 0 HET WEER De buien verlaten vanochtend het oosten van het land. In de voormiddag wordt het tijdelijk droger met opklaringen. Vanaf de middag trekt een buienzone van west naar oost. Er zijn rukwinden tot 70 kilometer per uur en plaatselijk meer. De maxima variëren van 2 tot 8 graden. Dat meldt het KMI.

Vanavond wordt het tijdelijk droger. 's Nachts zijn regen en buien vanaf de Franse grens. De minima schommelen tussen 2 en 6 graden en er is veel wind.

Morgen is het vaak droog met zonnige perioden. In het zuiden valt er af en toe lichte regen, aan zee is er kans op een buitje. De maxima lopen op tot 10 graden.



Maandag is het zwaarbewolkt en trekt een zwakke regenzone met lichte regen traag vanuit Frankrijk noordwaarts. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden.

