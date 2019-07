Brussel krijgt tegen 2050 hetzelfde klimaat als Canberra nu: meer dan vijf graden erbij in zomermaanden TT

11 juli 2019

09u13

In 2050 zal Brussel, net als Parijs, grotendeels hetzelfde klimaat kennen als de Australische hoofdstad Canberra nu. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het wetenschappelijke blad PLOS ONE

Tijdens de warmste maand zal de gemiddelde maximumtemperatuur in onze hoofdstad (vandaag 21,3 graden) waarschijnlijk stijgen met 5,2 graden Celsius, wat neerkomt op een stijging van de gemiddelde jaartemperatuur met 1,8 graden Celsius. Bovendien zou het kwik mogelijk zelfs in de koudste maand niet meer onder het vriespunt duiken en stijgen van -1,2 graden nu naar 1,3 graden.

Uit de bevindingen blijkt samengevat dat steden die in het noordelijk halfrond liggen binnen een dertigtal jaar op vlak van klimaat te vergelijken zullen zijn met steden zoals we ze nu kennen, die 1.000 kilometer verder in het zuiden liggen. In Europa zal de gemiddelde zomertemperatuur met 3,5 graden Celsius stijgen terwijl de gemiddelde wintertemperatuur met maar liefst 4,7 graden de hoogte ingaat.

Londen zal zich tegen 2050 zo kunnen spiegelen aan het huidige Barcelona, Madrid aan dat van hedendaags Marrakesh (van 29,4 graden gemiddeld in de warmste maand naar 35,8) en Stockholm neemt het klimaat over van Boedapest anno 2019. Marrakesh zelf zou dan weer de temperatuur van Koeweit gaan aannemen en stijgen van 34 graden naar 40,9 graden.

“Meest optimistische scenario”

De onderzoekers van de Zwitserse universiteit EPF Zürich namen aan de hand van 19 variabelen, zoals de temperatuur en de neerslaghoeveelheid, het klimaat van zo'n 520 wereldsteden onder de loep. Door de toekomstige temperatuur van verschillende steden te vergelijken met de huidige situatie in andere, warmere steden, willen de wetenschappers de gevolgen van de opwarming van de aarde tastbaarder maken. "De bedoeling van het artikel is iedereen te doen begrijpen wat de gevolgen zullen zijn van de klimaatverandering", zegt een van de auteurs, de Belg Jean-François Bastin. Voor hun schattingen baseerden ze zich opzettelijk op optimistische modellen die ervan uitgaan dat de CO2-uitstoot zich halverwege de eeuw zal stabiliseren.

Nog dramatischer zijn overigens de klimaatwijzigingen in de tropen. Steden rond de evenaar blijven dan wel gespaard van een grote opwarming van hun klimaat, ze zullen in toenemende mate te kampen krijgen met buitensporige weersomstandigheden zoals extreme droogte en hevige regenval, gevolgd door zware overstromingen.

“We zijn hier absoluut niet op voorbereid”

De auteurs van de studie besluiten dat ongeveer 77 procent van alle steden op aarde hun klimaat op opvallende wijze zullen zien veranderen, terwijl de rest met “nieuwe, extreme” omstandigheden te maken zal krijgen die tot hiertoe ongezien zijn in grote steden. Dat betekent volgens de onderzoekers onder andere nieuwe politieke en infrastructurele uitdagingen. “We zijn hierop absoluut niet voorbereid. Het plannen van de klimaatsverandering moest gisteren al begonnen zijn. Hoe sneller we daarmee starten, hoe kleiner de impact”, klinkt het tot slot.