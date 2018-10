Brug stort gedeeltelijk in door overstromingen in Italië Redactie

31 oktober 2018

15u38

Bron: KameraOne 0

In het Italiaanse Ponte della Priula is de brug over de rivier Piave gedeeltelijk ingestort. Het waterpeil van de rivier was door de hevige regenval van de voorbije dagen enorm gestegen. De brug raakte daardoor bedolven onder het water, maar kon dat niet meer dragen. Daarop is de brug vandaag ineengezakt.

