Britten zetten zich schrap voor "levensgevaarlijke" storm

13u05

Bron: Metro 0 Met Office Weernieuws De Britse weerdienst, de Met Office, waarschuwt dat de storm Caroline de komende dagen voor levensgevaarlijke situaties zal zorgen. De storm raast momenteel over Schotland en delen van noordelijk Engeland en Noord-Ierland. Scholen gaan dicht, sommige delen van het land zitten zonder stroom.

De Met Office vaardigde vandaag een amberkleurige waarschuwing uit, de tweede hoogste, voor enkele Schotse regio's en de Schetlandeilanden. Een gele waarschuwing, die mensen oproept voorbereid te zijn op "mogelijke reisvertragingen en verstoringen van je dagelijkse leven", is van kracht voor zuidelijk Schotland, noordelijk Engeland en de noordelijke tip van Noord-Ierland. In Schotland worden windsnelheden tot 130 per uur verwacht.

De weerdienst waarschuwt dat rondvliegend puin levensgevaarlijk kan zijn, dat er stroompannes kunnen optreden en dat het weg-, spoor-, lucht- en waterverkeer vertraging kan oplopen of afgelast kan worden.

In Schotland sloten al meer dan 50 scholen de deuren, op de westelijke eilanden zitten enkele duizenden gezinnen zonder stroom. Na Aileen en Brian is Caroline de derde storm die dit jaar Groot-Brittannië teistert.

