Britten kopen supermarkten leeg uit schrik voor koudefront: wat drijft hen, en haalt het iets uit? LB

27 februari 2018

18u47

Bron: Independent.ie, Express, Gizmodo, Mirror 17 Weernieuws De Britten zetten zich schrap voor storm Emma, bijgenaamd 'The Beast from the East', die vriestemperaturen en sneeuw over het hele land brengt. Ze zijn massaal voedingswaren beginnen hamsteren, vooral brood en melk, de rekken in de supermarkten blijven leeg. De angst dat ze door de vrieskou en de sneeuwstorm het huis niet uit zullen kunnen, is groot. In het Engelse Kent moest de politie tussenbeide komen toen een klant in een supermarkt de hele voorraad melk wilde kopen. Wat drijft hen? En haalt het iets uit?

"We zien meer en meer mensen in onze winkels die beginnen hamsteren met het oog op de storm en we hebben nieuwe bestellingen geplaatst om aan de vraag te kunnen voldoen", zegt een woordvoerder van Lidl in Ierland.

Woekerprijzen

Nu basisproducten zoals brood en melk uitverkocht raken, worden broden online tegen woekerprijzen aangeboden. Een grappenmaker vraagt voor één brood maar liefst 1.500 euro. Realistischer is een man uit Wexford die 4 euro voor een half brood vraagt, in Dublin kan je een glutenvrij brood online voor 150 euro kopen.

Inmiddels zet heel Groot-Brittannië zich schrap voor gesloten scholen, verkeerschaos en bijtende koude. De weersvoorspellingen, die tegen donderdag een sneeuwtapijt in het vooruitzicht stellen, hebben voor de paniekaankopen gezorgd waardoor winkels zonder brood, water en melk zijn komen te zitten. De angst dat het land stilvalt door het ergste koudefront in vijf jaar tijd is groot. Op sociale media zijn beelden te zien van lege rekken bij alle grote supermarktketens. In Kent stonden mensen urenlang aan te schuiven. In een supermarkt in Lenham, Kent, moest de politie tussenbeide komen nadat drie klanten ruzieden om de resterende melk.

Instinctief

Dergelijke paniekaankopen zijn een natuurlijke impuls, stelt consumentenpsychologe Kit Yarrow tegenover Gizmodo. De neiging om te overreageren zit immers in onze genen. "Het draait allemaal rond instinct", zegt ze.

Wellicht overleefden voorouders die voedsel hadden opgeslagen makkelijker dan anderen. De natuurlijke selectie gaf mensen die sterk en snel reageerden op tekenen van gevaar ook een voordeel. Dat zorgt ervoor dat die instincten werden doorgegeven, zodat we iets willen doen van zodra we horen dat er een orkaan of een sneeuwstorm op komst is. Dat draait er dan vaak op uit dat we op het laatste nippertje naar de winkel hossen om daar meer brood te kopen dan we kunnen opeten.

Vicieuze cirkel

Die impuls kan in een vicieuze cirkel uitmonden: een winkel vol panikerende mensen schakelt onze instincten in overdrive. "Niets maakt ons irrationeler dan dit soort van groepsmentaliteit: wanneer we andere mensen op een bepaalde manier zien reageren, voelen we instinctief aan dat we hetzelfde moeten doen", verklaart Yarrow. Voeg daar het beeld van lege winkelrekken aan toe, die onze angst voor tekorten lijken te bevestigen, en je krijgt door angst gedreven aankopen. "Die lege rekken maken mensen een beetje waanzinnig", weet Yarrow.

"Onze natuurlijke drijfveer om ons te beschermen in dergelijke situaties zorgt ervoor dat we naar de winkel gaan, en als we daar dan horden mensen zien die hetzelfde willen, ontstaat er wat paniek. Wanneer we een lichte paniek ervaren, worden we minder rationeel en kunnen we onze aankopen minder goed doseren. Als we dan lege rekken zien, krijg je een collectieve paniekreactie. Het is een sneeuwbaleffect van factoren dat ons irrationeel voedsel laat aankopen

Gisteren zorgde 'the Beast from the East' voor winterse buien in het zuiden van Engeland. De weerdienst waarschuwt dat landelijke gebieden kunnen afgesneden raken en dat er zowel stroom- als telefoonpannes kunnen optreden. In delen van het land daalt de temperatuur 15 graden onder het vriespunt.

There is no food left on #UK supermarket shelves #BeastFromTheEast #uksnow #snow #Snowmageddon #UKWeather pic.twitter.com/vBrUy6VZQk London Traffic Watch(@ LondonTrafficW1) link

Empty shelves in some supermarkets as people prepare for #BeastFromTheEast and heavy snow: https://t.co/MWFBfDwLnN pic.twitter.com/sDN5esHAvL Newstalk(@ NewstalkFM) link