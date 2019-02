Brian spot magische ‘sneeuwrollers’: “Zoiets heb ik nog nooit eerder gezien” Karen Van Eyken

04 februari 2019

14u55

Bron: BBC 0 Weernieuws Brian Bayliss (51) kon zijn ogen nauwelijks geloven toen hij op zes ‘sneeuwrollers’ stuitte nabij de Britse stad Marlborough. De boswachter veronderstelde aanvankelijk dat ze door iemand waren gemaakt, maar hij kon geen voetafdrukken vinden. Het blijkt dan ook om een bijzonder fascinerende creatie van Moeder Natuur te gaan.

De Brit liep in een veld in de omgeving van Marlborough (tussen Bristol en Reading) toen hij de prachtige ‘sneeuwrollers’ aantrof. “Zoiets had ik nog nooit eerder gezien”, vertelde de man aan BBC. Hij ging het fenomeen van naderbij bestuderen en merkte dat de intrigerende sneeuwballen een gat hadden in het midden waardoor ze op prachtige hooibalen geleken die spontaan de heuvel waren afgerold.

Volgens weerman Ian Fergusson van de BBC komt het “heel zelden” voor dat de omstandigheden perfect zijn om sneeuwrollers te laten ontstaan. “Dit zijn echt wondermooie beelden van een zeer zeldzaam meteorologisch fenomeen - ze worden ‘sneeuwrollers’ of ‘sneeuwbalen’ genoemd. Brian heeft erg veel geluk gehad dat hij ze überhaupt heeft kunnen waarnemen.”

“De omstandigheden moeten helemaal meezitten vooraleer er sprake kan zijn van sneeuwrollers”, aldus de weerman. “Eerst en vooral moet er een gladde, niet begroeide helling zijn waarop een dunne laag sneeuw ligt - zoals het geval was in Marlborough. Bovendien moet die sneeuw rusten op een ijslaag - maar mag er niet aan vastplakken.”

“Dan moet vervolgens de temperatuur meezitten - idealiter tussen 0 en 1 graad - en moet er voldoende wind zijn (ideaal rond 40 km/uur). Deze elementen allemaal samen zijn noodzakelijk voor de creatie van sneeuwrollers”, legt Fergusson uit. “Indien de wind te sterk of te zwak is of de sneeuw plakt heel hard aan mekaar dan kan dit natuurlijke fenomeen niet ontstaan.”

Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan de sneeuw van de heuvel gaan rollen en op die manier uitgroeien tot een sneeuwroller die steeds groter wordt. Het gat in het midden valt te verklaren door het feit dat de sneeuwlaag in het begin nog heel dun is en op den duur wegsmelt.

Weervrouw Jill Peeters is vertrouwd met dit wonder van Moeder Natuur maar heeft er geen weet van of sneeuwrollers in ons land al ooit zijn voorgekomen.