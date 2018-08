Brandende zon Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 3 augustus Jill Peeters

02 augustus 2018

Vrijdag wordt het een zonovergoten en een bijzonder warme dag. Van in de vroege ochtend tot de late avond kan de zon vrijwel ongehinderd schijnen, enkel in de latere namiddag kunnen er in het binnenland enkele stapelwolken gevormd worden. De maxima liggen gemiddeld rond 32 graden met een uitschieter in de Kempen tot 34 graden, aan zee is het zomers warm met 26 graden. Er staat een zwakke tot hooguit matige wind uit het noorden.

