Bosbranden Portugal eisen nu al 41 dodelijke slachtoffers

Familieleden dragen de kist van een van de dodelijke slachtoffers van de bosbrand in Vila Nova naar buiten. Weernieuws Het dodental van de bosbranden in Portugal is opgelopen tot 41. Dat heeft de civiele bescherming deze avond gemeld.

"We zijn van 37 naar 41 doden gegaan", aldus woordvoerster Patricia Gaspar. Het aantal gewonden is gestegen tot 71, van wie er zestien erg aan toe zijn. Zes van de zeven mensen die gisteren, maandag, als vermist werden opgegeven, zijn ondertussen gevonden.



De branden, die veroorzaakt werden door maanden van droogte, waren vooral ernstig in de regio's van Coimbra en Castela Branco, in het centrum van het land, en in de noordelijke regio van Viseu.

Door een regenfront en de wind die is gaan liggen, is de brandweer er intussen in geslaagd de belangrijkste branden onder controle te krijgen. Er zijn wel nog enkele kleinere brandhaarden. Meer dan 3.000 spuitgasten blijven gemobiliseerd op het terrein. Voor de komende dagen wordt nog regen voorspeld in Portugal, en de temperaturen zullen nog dalen.

Het is al de tweede keer dit jaar dat Portugal met dodelijke bosbranden te maken krijgt. Medio juni vielen 64 doden en meer dan 250 gewonden in de buurt van Pedrogao Grande, zo'n 200 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Lissabon. In de Spaanse provincie Galicië, in het noordwesten van het land, kostten bosbranden het leven aan vier mensen.

Wie er snel een blik op werpt, zou denken dat dit een schilderij betreft. De realiteit is erger. Tientallen auto's en huizen zijn volledig vernield.

