Bosbrand in Californië bedreigt natuurgebied met woestijnschildpadden en Joshua-bomen

19 augustus 2020

09u28

Bron: CNN Weernieuws Een bosbrand in het Californische nationale park Mojave bedreigt zeldzame woestijnschildpadden en indrukwekkende Joshua-bomen. De brandweer doet er alles aan om het vuur te bestrijden zonder de natuur nog meer te beschadigen.

De bosbrand die woedt in het natuurgebied Mojave, op de grens tussen de Amerikaanse staten Californië en Nevada, heeft al een gebied van zo’n 180 vierkante kilometernatuur vernield. De brandweer probeert het vuur te bestrijden door gebruik te maken van niet-invasieve technieken om de natuur in het park te beschermen. Zo graven ze geen diepe groeven om het vuur tegen te houden, en rijden ze met bulldozers enkel over bestaande wegen ter bescherming van de woestijnschildpadden die leven in het gebied. Met naar schatting nog 100.000 exemplaren wordt de woestijnschildpad in de Verenigde Staten beschermd omdat het een bedreigde diersoort dreigt te worden.

In het park staan bovendien heel wat Joshua-bomen, die bekend staan als de Woodlands. De natuurbrand heeft al een groot deel van deze bijzondere bomen vernield, meldt Seneca Smith, woordvoerder van de US Forest Service. “Eens verbrand kunnen de bomen niet meer herstellen", aldus Smith. Het vuur bedreigt ook een veertigtal gebouwen en de bewoners van acht huizen moesten geëvacueerd worden.

Hittegolf

In de hele staat Californië woeden verschillende bosbranden, aangewakkerd door een hittegolf, die enkele dagen geleden begon en naar verwachting nog zeker een week zal aanhouden. Al honderden inwoners moesten worden geëvacueerd.

Zaterdag doken spectaculaire beelden op van een angstaanjagende vuurtornado. Zondag om 15.41 uur (lokale tijd) werd in Death Valley zelfs mogelijk de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het kwik klom tot een temperatuur van 54,5 graden, meldde de National Weather Service. Volgens het weerinstituut is het sowieso de hoogste temperatuur die in augustus in de Amerikaanse woestijn is voorgekomen.

Het aantal natuurbranden in Californië is de afgelopen jaren toegenomen, mede als gevolg van klimaatverandering. De dodelijkste in de geschiedenis van Californië vond plaats in november 2018 en eiste 86 levens.



