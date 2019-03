Bomcycloon trekt over de VS: “Waar is de weg naartoe?” Daimy Van den Eede

14 maart 2019

09u46

Bron: Storyful, Vox 1 Weernieuws Een zware sneeuwstorm teistert momenteel het centrum van de Verenigde Staten. In staten als Colorado en Wyoming kan er tot zestig centimeter sneeuw vallen. Wat de storm zo uitzonderlijk maakt, zijn de zware rukwinden. Meteorologen spreken daarom van een ‘bomb cyclone’, die volgens hen zelfs vergelijkbaar is met een orkaan van categorie één. De storm gaat niet enkel gepaard met veel sneeuwval, maar ook met hagelbuien.

De uitzonderlijke ‘bomb cyclone’ ontstaat wanneer de luchtdruk heel snel daalt. Een storm kan dan snel veranderen in een echte cycloon. De luchtdruk is in staten als Colorado heel laag, wat zorgt voor extreme weersomstandigheden. Ook vandaag en morgen zal er op verschillende plaatsen nog veel sneeuw vallen, gepaard met sterke rukwinden.