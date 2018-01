Bomcycloon raast over VS: bijna 5.000 vluchten geschrapt, al 17 doden KV HA

Bron: Reuters, CNN, The Independent, VRT 33 AFP Weernieuws 2018 begint voor de inwoners van het oosten van de Verenigde Staten met een fikse winterstorm. Scholen en overheidsgebouwen sluiten de deuren en de storm stuurt het luchtverkeer in de war. De sneeuw verstoort ook het verkeer op de weg, terwijl de temperaturen tot ver onder nul zakken. De zogenaamde 'bomcycloon' kostte al aan zeventien mensen het leven.

De hele regio is al sinds de kerstperiode ondergedompeld in extreem koude temperaturen, en zelfs een deel van de Niagarawatervallen bevroor. Momenteel is het op veel plaatsen in het oosten van de VS nog aan het sneeuwen. Naar verwachting wordt het na de sneeuwval vandaag en tijdens het weekend nóg kouder. Volgens meteorologen zal het kwik historisch diep dalen.

De sneeuwstormen trekken over de oostelijke staten van North Carolina tot Maine en gaan gepaard met hevige rukwinden tot 113 kilometer per uur. Op verschillende plaatsen in Florida, Georgia, North Carolina en Virginia is de noodtoestand afgekondigd.

Ook Gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York heeft op drie plaatsen de noodtoestand afgekondigd, zo liet hij via Twitter weten. De noodtoestand is van kracht in New York City, net als het aangrenzende Westchester en Long Island. De gouverneur waarschuwde dat het "niet om een gewone storm gaat". Hij riep zijn inwoners op niet de weg op te gaan al dit niet nodig is. "Wees voorzichtig en blijf veilig".

In New York zakt de temperatuur vandaag tot -12°C. De gevoelstemperatuur bedraagt -20°C door een ijskoude wind.

The winter storm off the East coast has deepened ~24 millibars in a mere 7 hours. It is very rare for a storm to intensify so fast (usually 24 millibars in 24 hours is the standard for a rapidly intensifying storm). For all our friends out east...stay safe! pic.twitter.com/hgT7jmcA20 NWS Marquette(@ NWSMarquette) link

De winterstorm is het resultaat van een erg snelle daling van de luchtdruk, die door weerdiensten omschreven wordt als bombogenese of de zogenaamde ‘bomcycloon’. Dergelijke stormen, die snel in kracht toenemen, brengen hevige sneeuwval met zich mee en kunnen gepaard gaan met winden van orkaankracht.

Amid the "bomb cyclone," heavy snow and winds blow on a palm tree in Ocean City, Md. #tictocnews pic.twitter.com/HQCPjw3WL8 TicToc by Bloomberg(@ tictoc) link

Door het extreem gure winterweer kwamen al zeventien mensen om het leven. De winterstorm destabiliseert het publieke leven. Kantoren van de federale overheid gaan met vertraging of zelfs helemaal niet open. In New York, delen van New Jersey, Boston en andere steden in de regio blijven scholen dicht. In Boston zijn er ook overstromingen.

#Blizzard in #AvalonNJ Wind howling and poor Visibility now! pic.twitter.com/vdFI5HyFVg Zeke Orzech(@ Zeke_O) link

De autoriteiten manen inwoners aan om thuis te blijven indien mogelijk. “Dit zijn moeilijke omstandigheden om je in te verplaatsen, dus als je niet op de weg moet zijn, doe je het beter niet", waarschuwt Bill de Blasio, burgemeester van New York op Twitter. “Iedereen moet dit weer bijzonder ernstig nemen."

dripping with finesse #NY1Snow pic.twitter.com/wTts6vPgWG Rajji Vikram(@ RajathNY1) link

Voor Boston en kustgebieden in het noorden van de staat New England wordt meer dan 30 centimeter sneeuw verwacht. New York mag zich verwachten aan minstens tien tot twintig centimeter.

"We kunnen de sneeuw aan", zei Andrew Cuomo, gouverneur van New York tijdens een persconferentie. "Het zijn de sneeuw plus de wind die vandaag voor problemen gaan zorgen. Het gaat de hele dag erg hard waaien."

AFP De eerste sneeuw in New York, vanmorgen op Times Square.

Geen verwarming

De sneeuw en rukwinden leiden tot omgewaaide bomen en stroompannes. Gisteren zaten al meer dan 65.000 gezinnen en bedrijven zonder elektriciteit. Veel gezinnen in de dichtbevolkte regio komen bijgevolg in de extreme koude zonder verwarming te zitten.

De gouverneur van Connecticut deelt mee dat ploegen van de elektriciteitsmaatschappij niet de weg op kunnen om de hoogspanningslijnen te herstellen zolang de wind niet afneemt.

Lokale autoriteiten manen de inwoners aan om zich voor te bereiden op de storm. In veel winkels zijn de winkelrekken leeg.

Als gevolg van de sneeuwstorm werden gisteren meer dan 4.300 vluchten geschrapt. Meer dan 2.000 vluchten liepen vertraging op, zegt luchtvaartwebsite FlightAware. De meeste vluchten werden geannuleerd in de grote luchthavens in het noordoosten, zoals de New Yorkse luchthavens JFK en LaGuardia, de internationale luchthaven van Newark nabij New York en de internationale luchthaven van Boston.

#Blizzard2018 update: Airlines have now cancelled 3,155 flights in the US today. Most impacted is #EWR with 875 flights cancelled (69% of flights). https://t.co/cdxPRg7G48 pic.twitter.com/23i6CP59cQ FlightAware(@ flightaware) link

Woensdagavond ontspoorden drie wagons van een Amtrak-trein op weg van Miami naar New York met 311 mensen aan boord bij het binnenrijden van het station in Savannah, Georgia. Niemand raakte gewond, aldus een Amtrak-woordvoerder.

Sneeuw in Florida

Woensdag bracht de storm al de eerste sneeuw in Tallahassee, de hoofdstad van Florida, in 30 jaar. Dankzij de vorst bleef het sneeuwlaagje de hele dag liggen.

Na het weekend is beterschap in zicht. Dan worden in het oosten van het land opnieuw positieve temperaturen verwacht.

Don't forget your jacket if you're out and about today! Record temperatures in the #SunshineState... it snowed in Tallahassee! https://t.co/Zsfhyf6SR3 #snow pic.twitter.com/sInzt1ZE1X Where Orlando(@ whereORLANDO) link

