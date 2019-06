Bloedheet, maar nét geen eerste (officiële) tropische dag van het jaar KMI waarschuwt voor intense onweersbuien vannacht jv haa

02 juni 2019

17u45

Bron: Belga, Twitter 427 Weernieuws De eerste tropische dag van 2019 is nét geen feit: in Ukkel - het centrale referentiepunt - bleef het kwik immers steken op 29,5 graden. Elders in het land klommen de temperaturen wel tot boven de 30 graden. De hitte van vandaag heeft ook een keerzijde. Zo waarschuwt het KMI voor lokaal intense onweersbuien vannacht, vooral dan in Limburg wat Vlaanderen betreft.

Officieel kunnen we nog niet spreken van de eerste tropische dag van het jaar. In Ukkel, dat geldt als de maatstaf voor de klimatologie in België, werd het namelijk niet warmer dan 29,5 graden. In de Kempen en Laag-België stegen de temperaturen lokaal wel tot 30 graden of meer. In Kleine Brogel bijvoorbeeld werd 30,7 graden gemeten.

Om 15 uur in Ukkel 29,5°C

Het einde van het hemelvaartsweekend betekent meteen ook het (voorlopige) einde van het zomerse weer. De komende dagen zijn er buien mogelijk en wordt het koeler.

In het westen van het land is het vanavond wisselend bewolkt met kans op enkele buien, terwijl de oostelijke landshelft van het land nog geniet van opklaringen. Vannacht neemt ook in het oosten de bewolking toe en wordt het overal wisselend tot soms zwaarbewolkt. Tegen de ochtend kan het beginnen regenen in het uiterste westen van het land.

Code geel

Het KMI waarschuwt voor lokaal intense onweersbuien komende nacht, met overvloedige neerslag in korte tijd. De meeste onweersactiviteit wordt verwacht in het oosten en zuidoosten van het land.

De weerdienst vaardigt dan ook een code geel af voor de provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg, en dit van 1 uur vannacht tot 9 uur morgenochtend.

Het KMI waarschuwt voor lokaal intense onweersbuien komende nacht, met overvloedige neerslag in korte tijd

Morgen trekt een storing traag van west naar oost, voorafgegaan door warme onstabiele lucht. In het westen en het centrum is wat regen mogelijk. In het oosten kunnen de buien plaatselijk van onweer vergezeld zijn. In de loop van de namiddag wordt het geleidelijk droger vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 24 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen, 19 graden in het uiterste westen en 20 of 21 graden elders.

Dinsdagnamiddag en woensdag krijgen we regen en buien. Vooral over de oostelijke helft van het land kan het ook onweren. Dinsdag kan het kwik stijgen tot rond 23 graden in het centrum. Daarna wordt het koeler.

Wél eerste tropische dag in Nederland

Bij onze noorderburen gaat 2 juni wel de geschiedenisboeken in als de eerste tropische dag van het jaar. In referentiepunt De Bilt werd deze namiddag iets voor 16 uur precies 30 graden genoteerd.

Om 15:55 uur werd het in De Bilt tropisch warm, met precies 30,0 graden. Daarmee geldt deze 2 juni als de eerste officiële tropische dag van 2019.

