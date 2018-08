Bliksem zorgt voor spektakel in de lucht tijdens onweer boven Las Vegas Redactie

12 augustus 2018

21u06

Bron: KameraOne 5

Een onweer in het zuiden van de Amerikaanse staat Nevada heeft heel wat ellende veroorzaakt. 50.000 mensen zijn zonder elektriciteit gevallen en hevige wind heeft heel wat brokstukken in het rond gezwierd. Maar de bliksem heeft dan wel weer voor een spektakel in de lucht gezorgd.