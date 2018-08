Blijft de hitte echt duren tot in oktober? Yannick De Spiegeleir Arno Van Hauwermeiren

03 augustus 2018

16u10

Bron: eigen berichtgeving, Sudpresse 0 Weernieuws Volgens meteoroloog Philippe Mievis zijn we nog lang niet af van de loden hitte. “Niets wijst erop dat dit warme weer niet zal blijven duren tot in augustus, en zelfs tot in september en oktober”, zegt Mievis aan de kranten van Sudpresse. Maar volgens KMI-weerman David Dehenauw is het nog te vroeg voor zulke voorspellingen.

Juli was al een recordmaand en volgens Philippe Mievis, klimaatspecialist van Météo Belgique, worden ook augustus en zelfs september en oktober snikheet. “De langetermijnmodellen zien er deze maanden globaal warmer, zonniger en heel wat droger uit dan normaal”, vertelt Mievis aan Sudpresse. “Het zou straf zijn als dit niet het warmste en zonnigste jaar zou worden”, aldus Mievis.

Voorbehoud

Mievis voorspelt dat de temperatuur in september zeker een paar dagen boven de 25 graden zal klimmen en dat in oktober het kwik een paar dagen boven de 20 graden zal blijven. Maar KMI-weerman David Dehenauw tekent voorbehoud aan bij die fikse voorspellingen.

"Met seizoensvoorspellingen moet je altijd voorzichtig zijn”, zegt Dehenauw. Bij het KMI wagen we er ons niet aan omwille van de lage betrouwbaarheid." Om de kansen in te schatten dat 2018 het warmste jaar ooit wordt, is het volgens Dehenauw te vroeg. "De kans is wel reëel dat de zomer van 2018 de warmste ooit wordt. Dan zou het in augustus gemiddeld 19 graden moeten zijn: een graad warmer dan het jaarlijks gemiddelde."

Absolute records zijn niet uit te sluiten, maar of het absolute recordjaar 1833 in zicht komt, valt nog af te wachten. In ieder geval wordt het de komende dagen opnieuw snikheet, volgende week wordt zelfs het hoogtepunt van de hittegolf verwacht.