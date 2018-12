Blijf vannacht op voor vallende sterren RVH

11 december 2018

12u39

Bron: VTM Nieuws 16 Weernieuws Ze zijn minder bekend en populair dan de Persëiden in augustus, maar zijn als “vallende sterren” minstens even mooi: de Geminiden. En vannacht zijn er veel meteoren.

Jaarlijks trekt onze planeet door de Geminidenzwerm, een wolk van stofdeeltjes achtergelaten door de uitgedoofde komeet Phaethon. Heel wat stofdeeltjes botsen dan met de dampkring, en veroorzaken kortstondig een lichtstreep aan de hemel. Dit verschijnsel is een “vallende ster” of meteoor.

De Geminiden zijn te zien in een periode die loopt van 4 tot en met 17 december. Vanaf vandaag is te zien dat de aantallen toenemen: tot zo’n 30 meteoren per uur rond 03.00 uur. De meesten vallen in de nacht van donderdag en vrijdag, en de nacht erop. Om deze meteoren waar te nemen, is geen telescoop of verrekijker nodig, zegt Volkssterrenwacht Urania.

Hoe vind je ze?

Het volstaat om met het blote oog een kwartiertje te kijken naar een willekeurige plaats aan de hemel, bij voorkeur in een donkere omgeving met weinig lichtvervuiling.

Vanuit een stedelijke omgeving (met veel lichtvervuiling) zal het zichtbare aantal meteoren een stuk lager zijn. Wie alvast meewerkt, is de Maan want die stoort dit jaar niet echt. Ook de wolken dreigen de sfeer de komende nachten niet te verpesten.