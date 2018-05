Binnenlandse buien Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 1 juni Jill Peeters

31 mei 2018

17u00 4

We krijgen een grijze start, vooral in het westen van het land, en er zijn ook al een paar buien mogelijk, vooral in het oosten van het land. Na de middag krijgen we een afwisseling van zon en stapelwolken, en enkele van die wolken kunnen uitgroeien tot buien al dan niet met onweer. Het zal minder drukkend aanvoelen, met maxima rond 18 graden aan zee en 23 graden in het binnenland.

