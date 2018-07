Bijzonder weerverschijnsel in West-Vlaanderen: de circumzenithale boog Jelle Houwen

04 juli 2018

16u11

In grote delen van West-Vlaanderen was deze ochtend een bijzonder weerverschijnsel waar te nemen. Het gaat om de zogenaamde ‘circumzenithale boog’; een prachtig optisch verschijnsel.

Weerman Geert Naessens geeft meer uitleg over dit effect: “Dit optisch verschijnsel ontstaat door breking van het zonlicht in de ijskristallen van hoge sluierwolken. Daardoor wordt een kleine omgekeerde boog zichtbaar boven de zon. Deze lijkt op een soort omgekeerde regenboog want hier staan de kleuren ook invers tegenover een normale regenboog."

"Het verschijnsel is wel meerdere keren per jaar te zien, maar viel vanochtend hier en daar extra goed op omdat de boog vrij laag stond. Ook stond de zon stond nog niet zo hoog aan de hemel en was de boog erg fel op sommige plaatsen. Deze Circumzenithale boog was vandaag in de vroege ochtend te zien op diverse plekken in de regio. “