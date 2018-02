Bijzonder weerfenomeen: vooral Limburg en Vlaams-Brabant bedekt onder laag industriële sneeuw Redactie

26 februari 2018

09u34

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS, belga 492 Weernieuws Een bijzonder weerfenomeen vanmorgen op verschillende plaatsen in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Het sneeuwt industriële sneeuw. "Dat heeft alles te maken met stoomwolken uit de Duitse industrie", aldus weerman David Dehenauw. Op enkele plaatsen in Limburg en Vlaams-Brabant ligt enkele cm sneeuw.

"De sneeuwval is zeer lokaal. Het gaat vooral om sneeuw die zich onverwacht boven de industriële bekkens in West-Duitsland heeft gevormd. De sneeuw was vanmorgen niet zichtbaar op de weerkaarten en kon dus ook moeilijk voorspeld worden. De sneeuw gaat nu richting Wallonië, dus Vlaanderen zou daar eigenlijk minder mee te maken moeten krijgen", aldus David Dehenauw aan VTM NIEUWS.

"Industriële sneeuw wordt gevormd boven een industriegebied. Deze keer is dat het Ruhrgebied in het westen van Duitsland. De lucht boven zo'n industriegebied is meer vervuild en kleine deeltjes zorgen ervoor dat vrieskernen in wolken gaan samenklitten en kristalliseren tot sneeuw. De oostenwind vandaag heeft die sneeuwwolken naar ons land geblazen", aldus Dehenauw.

"Het lijkt op echte sneeuw, maar heeft dus wel een totaal andere oorsprong. Het is dus zeer lokaal, maar de sneeuw kan plaatselijk wel voor gladheid zorgen. Door de temperaturen vandaag kan die sneeuw ook wel blijven liggen", besluit Dehenauw.

Zuid-Limburg heeft alvast zijn deel gehad. Een dikke, witte laag bedekt de wegen onder meer in Tongeren.

"Voldoende zout op de baan in geval van sneeuw of regen"

Het Agentschap Wegen en Verkeer houdt de gladheid op de wegen permanent in de gaten, maar voorlopig ligt er nog voldoende zout op de baan. Dat is vanochtend vernomen bij Wegen en Verkeer, na meldingen van sneeuwval in onder meer Limburg en delen van Vlaams-Brabant.

"Ook bij sneeuwval of regen is er nog voldoende smeltresidu om ervoor te zorgen dat de wegen niet te glad worden. Maar we volgen de situatie op de voet en staan klaar om uit te rijden indien nodig", klinkt het.

Ook in Nederlands-Limburg viel er heel wat sneeuw uit de lucht.

