Bewolkte verkiezingsdag met brede opklaringen AW

26 mei 2019

07u16

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag wisselen soms brede opklaringen, vooral dan in de voormiddag, af met wolkenvelden. Het blijft meestal droog. De maxima schommelen tussen 17 graden op de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige, wind uit westzuidwest. Dat meldt het KMI.

Vanavond bereikt een regenzone de kust en trekt vanuit het westen door het land tijdens de nacht. Het is zwaarbewolkt tot betrokken met lichte tot matige regen. De minima gaan van 11 tot 14 graden.



Maandag trekt een regenzone verder oostwaarts door ons land. Maandagochtend is het al droog over het westen met enkele opklaringen. In het centrale deel van het land regent het eerst licht, maar al snel wordt het ook daar overwegend droog. In Hoog-België blijft de kans op (lichte) regen bestaan tot het begin van de avond. Achter de regenzone is er kans op een bui, vooral dan over het westen. De maxima liggen tussen 15 en 21 graden.



Dinsdag krijgen we wisselend tot zwaarbewolkt weer met buien. Enkele donderslagen zijn mogelijk. Het is frisser met maxima van 11 tot 17 graden. Er waait een meestal matige en aan zee een vrij krachtige of krachtige wind uit west ruimend naar noordwest.

Woensdag wordt het meestal droog met zon en wolken. Een plaatselijke bui blijft echter mogelijk. De maxima schommelen rond 15 of 16 graden in het centrum van het land.

Donderdag zou een regenzone vooral het noorden van het land beïnvloeden. We verwachten weinig neerslag. De maxima komen uit rond 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Vrijdag blijven er enkele buien mogelijk, vooral dan in de zuidelijke helft van het land. Het kwik stijgt tot 21 graden.

Volgende zaterdag lijkt het droog te blijven met overal brede opklaringen en maxima boven 20 graden.