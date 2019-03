Bewolkte dag met kans op een bui, vrijdag temperaturen tot 15 graden ttr

27 maart 2019

06u44

Bron: belga 0 weer Na het optrekken van het ochtendgrijs krijgen we vandaag tijdelijk enkele opklaringen, vooral dan over het centrum en het oosten. Later overdag neemt de bewolking opnieuw toe, maar het blijft droog. Over het noordoosten is een bui mogelijk. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Vlaanderen. De wind draait naar het noordwesten tot het noorden en wordt aan zee matig in de namiddag, meldt het KMI.

Volgende nacht blijft het rustig en droog met opnieuw meer opklaringen, maar ook kans op lage wolken, nevel en mistbanken. In de Hoge Ardennen kan de mist eventueel aanvriezen. De minima liggen tussen 0 graden lokaal in de Ardennen en 6 graden aan zee. De wind is zwak en veranderlijk.



Morgenochtend is er kans op lokale nevel of enkele mistbanken. Daarna verschijnen er soms opklaringen, maar in de namiddag wordt het meestal zwaarbewolkt, mogelijk zelfs met een paar buien vanaf het noorden. We halen maxima van 8 tot 13 graden. De wind is vaak zwak en veranderlijk, later draait hij naar het noordoosten.

Vrijdag blijft het droog met vooral in de voormiddag brede opklaringen. In de namiddag zijn er nog enkele opklaringen, maar is het vaak ook bewolkt. Het is zacht met maxima in het centrum tot 14 of 15 graden. Er waait een zwakke oostzuidoostenwind.