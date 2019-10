Bewolkt maar zeer zacht Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 23 oktober Jill Peeters

23 oktober 2019

11u30 0 Weernieuws Het wordt donderdag zeer zacht met maxima die opklimmen tot 17 graden aan zee en 20 graden in het binnenland. De dag begint wel zwaar bewolkt, met maar nu en dan wat zonneschijn. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een spatje regen niet geheel onmogelijk, vooral aan zee. In de loop van de dag klaart het op, vooral dieper in het binnenland. Er staat een matige zuidwestenwind.

Donderdagavond neemt de bewolking toe en kan er heel soms wat lichte regen vallen. De verwachte regenhoeveelheden zijn weer erg klein. In de loop van de nacht wordt het droger, vanaf de kust, en volgen er opklaringen. De minima liggen rond 10 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten.

Er verandert niet zo veel aan de weersituatie, tot het weekend. Dan gaat er een koufront over het land trekken. Daardoor gaat het regenen, maar daardoor zal er ook veel koudere lucht binnen stromen.

Vrijdag wordt het vrij zonnig en droog bij maxima rond 16 graden. In de Ardennen kan er lange tijd lage bewolking hangen. Er staat een matige zuidenwind.

Zaterdag is het nog vrij zonnig in het binnenland en begint de bewolking toe te nemen, vanaf de kust. De regen zou pas zaterdagnacht ons land bereiken. De maxima liggen rond 14 graden. Zondag gaat het eerst regenen, maar in de loop van de dag wordt het droger vanaf de kust. Het wordt ook kouder, rond 12 graden. Na het weekend blijft het meestal droog en zonnig, en ook wel kouder.