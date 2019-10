Bewolkt maar zacht Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 25 oktober Jill Peeters

24 oktober 2019

11u30 0 Weernieuws De dag begint op de ene plek met zon, op de andere met bewolking. Doorheen de dag verandert er niet zo veel aan dat weerbeeld. Het blijft wel overal droog. Onder aanvoer van een matige wind warmt het op naar relatief zachte maxima van 16 tot 17 graden in Vlaanderen. In Hoog-België is het iets frisser met maxima rond 12 graden.

Ook vrijdagnamiddag is de bewolking meestal nadrukkelijk aanwezig, maar zijn er ook wel een paar zonnige momenten mogelijk. In de loop van de namiddag wordt het betrokken aan de kust en over het westen van het land. ‘s Avonds breekt het wolkendek wat open en ook tijdens de nacht zijn er vaak brede opklaringen. Het blijft overal droog en bij een nog steeds matige zuid-zuidwestenwind dalen de minima naar waarden tussen 6 en 14 graden.

Een hogedrukgebied dat zich uitstrekt van Spanje tot Rusland houdt de storingen met regen ten westen van ons land. Eens die storing wel kan doortrekken, dat gebeurt dit weekend, dan verandert het weer.

Het weekend begint met een relatief warme zaterdag. De maxima klimmen tot 18 of 19 graden. Het blijft droog, ondanks alle bewolking. Zaterdagnacht komt er een regenstoring ons land binnen en die sleept zondag nog over ons land. We krijgen dan grijs en regenachtig weer. In de loop van de namiddag wordt het droger en een kleine beetje zonniger. De wind ruimt naar het westen tot noordwesten en daardoor wordt het meteen een pak kouder, met maxima rond 10 of 12 graden.