Bewolkt maar overwegend droog, volgende week valt in het water

11 augustus 2019

Deze namiddag verwacht het KMI uitgebreide wolkenvelden met tussendoor enkele opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar in het zuidoosten van het land wordt het af en toe zwaarbewolkt en kan er tijdelijk wat lichte regen of een bui vallen. In het westen zijn er bredere opklaringen, maar blijft een buitje mogelijk in de kuststreek. Maxima rond 18 graden op de Ardeense hoogten en van 20 tot plaatselijk 23 graden in de andere streken. De wind waait meestal matig en aan zee af en toe vrij krachtig uit zuidwest tot westzuidwest.

Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog met stilaan bredere opklaringen en plaatselijke vorming van nevel. Een geïsoleerde bui is echter niet uitgesloten, zeker op het einde van de nacht in de kuststreek. Minima van 8 graden in de Hoge Venen tot 14 graden aan zee.

Morgenvroeg is het op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen en plaatselijk nevel. Aan zee is het gedeeltelijk bewolkt en kan er reeds een bui vallen. Er ontwikkelen zich echter snel stapelwolken die kunnen uitgroeien tot regen- en onweersbuien. In de voormiddag gebeurt dat vooral in het noordwesten en het zuidoosten, na de middag in het hele land. Maxima van 18 tot 22 graden.

Morgenavond en tijdens de nacht van maandag op dinsdag blijft het wisselvallig. Vooral in de noordelijke helft van het land verwachten we nog enkele buien, mogelijk met een plaatselijke donderslag. In de zuidelijke helft is de kans op buien kleiner en kan het bij opklaringen nevelig worden. Het koelt af naar 7 of 8 graden in de Hoge Venen, 11 of 12 graden in het centrum en 14 graden aan zee. De wind blijft in het binnenland matig waaien uit west tot zuidwest, aan zee matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest.

De rest van de week wordt het wisselvallig met regelmatig perioden van regen of buien. De maxima liggen in de buurt van of net beneden de 20 graden.