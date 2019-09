Bewolkt maar meestal droog, in het weekend 25 graden of warmer JV DVDE

Bron: Belga, VTM NIEUWS 2 Weernieuws Vandaag wordt het opnieuw gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt in het centrum en noorden van het land. Vooral in het zuiden en langs de grens met Frankrijk zijn er meer opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen helemaal droog, enkel in het noorden is soms wat plaatselijk gedrup mogelijk. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 19 graden in het westen. Er staat een overwegend matige wind uit het noorden tot noordoosten, meldt het KMI.

Vanavond verdwijnen de wolkenvelden in de meeste streken. 's Nachts kunnen er vanuit het noorden wat meer lage wolkenvelden met wat motregen het land binnendringen. Plaatselijk is er kans op nevel. De minima liggen tussen +1 graad in de Hoge Ardennen en 10 graden aan zee.

Morgen zijn er weer vrij veel wolkenvelden die lokaal voor wat gedruppel kunnen zorgen, voornamelijk in het uiterste noorden van het land. De kans hiertoe is echter beperkt. Opnieuw kan het uiterste zuiden van het land profiteren van meer zonneschijn. De maxima liggen tussen 13 en 16 graden in de Ardennen en tussen 16 en 19 graden elders.

Vrijdagochtend hangt er mogelijk wat ochtendgrijs in sommige streken. Na het optrekken van de lage wolkenvelden en plaatselijke mist wordt het een droge en zonnige dag. Het wordt bovendien wat zachter, met maxima tussen 15 graden in de Ardennen en 20 of 21 graden elders.

Zaterdag verwacht het KMI in het hele land mooi en zonnig nazomers weer. Het wordt gevoelig warmer. In de Ardennen kan het kwik stijgen tot 20 of 21 graden en elders tot 25 of 26 graden.

Zondag neemt geleidelijk de bewolking toe met op het einde van de dag kans op neerslag. De maxima liggen tussen 24 of 25 graden in het centrum.

