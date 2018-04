Bewolkt en zacht Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 12 april Jill Peeters

11 april 2018

17u00 0

De dag begint met vrij veel wolken in het zuiden van het land, en meer zon in het noorden. In de loop van de dag zullen de wolkenvelden vanuit het zuiden zich verder uitbreiden. Na de middag zijn soms de wolken dik genoeg, om ervoor te zorgen dat er zich een lokale bui ontwikkelt, al dan niet met onweer. Het wordt warm bij maxima rond 19 of 20 graden. De wind waait zwak, soms matig uit het oosten tot het noordoosten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN