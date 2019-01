Bewolkt en regenachtig weekend op komst met kans op winterse neerslag in de Ardennen AW

04 januari 2019

06u54

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag bewolkt en er kunnen enkele druppels en zelfs sneeuwvlokjes vallen. De maxima schommelen tussen 0 en 7 graden. In het weekend wordt het iets zachter, maar er kan af en toe nog wat neerslag vallen, meldt het KMI.

Er zullen vandaag nog enkele opklaringen zijn, maar over het algemeen blijft het bewolkt. Hier en daar kan er wat regen vallen en op de Ardense hoogten kunnen dat zelfs enkele vlokjes sneeuw zijn. De maxima liggen rond de 0 graden in de Hoge Venen en bedragen 7 graden aan zee.

In de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het zwaarbewolkt en meestal droog. Een storing die over Nederland en Duitsland trekt, kan ook in het oosten van ons land voor wat neerslag zorgen. Op de Ardense hoogten kan er tijdelijk een laagje sneeuw blijven liggen. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan zee.

Zaterdag blijft het zwaarbewolkt en valt er vooral in het oosten van het land af en toe wat regen. Op de Ardense hoogten is dat in de voormiddag nog lichte sneeuw. Het wordt wel wat zachter met maxima tussen 3 en 8 graden.

Zondag is het wisselend bewolkt, maar overwegend droog. De maxima liggen tussen 2 en 8 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. 's Avonds bereikt een zwakke storing onze streken en wordt het zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen.

Maandag start zwaarbewolkt met lichte neerslag, maar vanaf het westen wordt het later droog met enkele opklaringen. Die zijn dinsdag alweer verdwenen. Dan kunnen we ons verwachten aan neerslag en een strakke wind.

Meer over weer

Hoge Venen