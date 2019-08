Bewolkt en regenachtig, maar tegen de avond wordt het droger tvc

13 augustus 2019

11u38

Bron: Belga 20 Weernieuws Deze namiddag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt en trekken er buien over het land vanaf het westen. Tegen de avond wordt het droger. Maxima tussen 16 graden in de Hoge Venen en 20 graden over het centrum. De wind waait matig uit zuidwest en ruimt naar het westen. Aan zee waait de wind soms vrij krachtig. Dat meldt het KMI .

Vanavond kan in het zuidoosten van het land nog tijdelijk een bui vallen. Elders is het dan meestal droog en worden de opklaringen breder.

‘s Nachts wordt het overal licht bewolkt tot helder. De minima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee. Kans op nevel en mist.

Woensdagochtend zijn er eerst soms brede opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het westen maar het blijft droog. In de namiddag verwachten we lichte tot matige regenval. Maxima van 17 graden in de Hoge Venen tot 21 graden in de Kempen. Woensdagnacht sleept de regenzone over ons land met een betrokken hemel en lichte tot matige regenval. Het is relatief zacht met minima tussen 10 graden in de Hoge Venen en 16 graden aan zee.

Donderdag is het wisselend tot af en toe zwaarbewolkt met regelmatig buien en kans op een plaatselijke donderslag. De meeste buien verwachten we over het oosten van het land. Over het westen is het veelal droog met meer zon. De maxima schommelen tussen 15 en 22 graden.

Vrijdag is het eerst veelal droog met opklaringen maar ook is er kans op lage wolken, nevel en lokale mist. Later wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op enkele buien, vooral over het noorden en noordoosten van het land. Maxima tussen 16 en 22 graden.

Zaterdag trekt een regenzone over het land en is het een groot deel van de dag betrokken met eerst lichte en later op de dag meer intense regen vanuit het westen. Over het zuidoosten van het land is het droger. Maxima van 18 tot 22 graden.

Zondag trekt de regenzone weg naar het oosten en komen er in de loop van de dag enkele korte opklaringen binnendrijven vanaf het westen. Een bui blijft steeds mogelijk. Maxima van 16 tot 21 graden. Maandag verloopt licht wisselvallig met nog kans op enkele buien. Maxima rond 20 graden in het centrum.