Bewolkt en regenachtig, maar in de namiddag wordt het droger tvc

13 augustus 2019

06u38

Bron: Belga 8 Weernieuws Deze ochtend zijn er nog enkele buien nabij de Nederlandse grens, elders is het droog en vrij zonnig met hier en daar wat nevel of mist in het zuidoosten. In het noordwesten is het wisselend bewolkt met kans op enkele buitjes. Overdag neemt de bewolking toe en komen er verspreid buien tot ontwikkeling met plaatselijk kans op onweer. In de late namiddag wordt het in het westen opnieuw droger en zonniger. De maxima liggen tussen 15 of 16 graden in de Hoge Venen en 18 tot 20 graden in de meeste andere streken. De wind waait meestal matig en aan zee soms vrij krachtig uit zuidwest ruimend naar west. Dat meldt het KMI.

Vanavond kan er in het zuiden van het land nog tijdelijk wat lichte regen of een bui vallen. Elders is het dan meestal droog en worden de opklaringen breder. 's Nachts wordt het overal licht bewolkt tot helder met vooral in het zuiden van het land is er kans op vorming van nevel en mistbanken. De minima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 13 graden aan zee.

Woensdag begint droog met in het centrum en oosten van het land nog brede opklaringen. In het westen hangt er meer bewolking. In de loop van de voormiddag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten, vanaf de middag gevolgd door perioden met meestal lichte regen in het binnenland en af en toe matige regen aan de kust. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden.

Donderdag is het wisselend tot af en toe zwaarbewolkt met regelmatige buien en kans op een plaatselijke donderslag. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden.

Vrijdag is er na het optrekken van het ochtendgrijs vaak veel bewolking. Wat lichte neerslag is niet uitgesloten maar het blijft de meeste tijd droog. Maxima van 19 tot 22 graden.

Zaterdag sleept een regenzone over onze streken. Het is meestal zwaarbewolkt met af en toe lichte regen. Maxima van 19 tot 22 graden. 's Avonds en 's nachts wakkert de wind aan en gaat het harder regenen.

Zondag lijkt er in het zuiden van het land aanvankelijk nog wat neerslag te vallen. Elders zou het droog blijven met zon en wolken. Maxima rond 21 graden in het centrum.