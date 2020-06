Bewolkt en meestal droog, temperatuur stijgt naar 22 graden KVDS

29 juni 2020

06u25

Bron: Belga 4 Weernieuws De meeste regen verlaat vanmorgen het oosten en het zuidoosten van het land, met kans op een donderslag. In het noordwesten is het meestal droog met eerst brede opklaringen, maar al vrij snel stapelwolken. Elders is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op wat regen. Vanmiddag wordt het overal gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en blijft het meestal droog. De maxima schommelen tussen 16 graden op de Hoge Venen, 18 graden aan de kust en tot 22 graden in het centrum.



De wind is matig tot vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan de kust uit westzuidwest. Rukwinden tot 65 kilometer per uur of lokaal iets meer. Dat meldt het KMI.

Maandagavond zijn er eerst brede opklaringen en is het droog. Nadien wordt het gedeeltelijk bewolkt met kans op een bui aan de kust. De minima schommelen tussen 8 graden op de Hoge Venen en 14 graden aan de kust. De zuidwesten- tot westenwind is zwak in het zuidoosten en matig elders en vrij krachtig tot krachtig aan de kust.

Dinsdag zijn er in de ochtend eerst nog opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking snel toe. Een storing, met perioden van lichte regen of motregen, bereikt naar de middag toe het westen en in de loop van de namiddag stilaan de rest van het land. De maxima liggen tussen 17 en 21 graden. Er waait een matige en hier en daar soms een vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot 55 kilometer per uur.

Woensdag is het vaak zwaarbewolkt met vooral over de noordelijke helft van het land soms matige regen. Over het zuidelijk deel is de kans op tijdelijke opklaringen groter en zijn er meer droge periodes. In de loop van de namiddag wordt de neerslag lokaal buiig, mogelijk met onweerachtig karakter. We halen maxima van 19 tot 24 graden bij een zwakke tot matige westzuidwestenwind.