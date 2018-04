Bewolkt en kans op onweersbuien jv

12 april 2018

06u41

Bron: belga 3 Weernieuws Op vele plaatsen is het vanochtend grijs met daarbij lage wolkenvelden, nevel en/of mist. Er verschijnen opklaringen, maar op sommige plaatsen blijft het overwegend bewolkt. Daarna trekken er vanuit het zuidoosten buien over ons land, met de eerste buien reeds voor de middag. Vooral in het noorden van Frankrijk kunnen er fikse onweders tot ontwikkeling komen, bij ons is er vooral dichtbij de Franse grens is kans op enkele pittige onweersbuien.

De maxima liggen tussen 14 en 17 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 17 en 20 graden elders. Aan zee zorgt de wind voor maxima rond 13 graden.

Vanavond verdwijnen de laatste buien en wordt het overal licht bewolkt. Later in de nacht kan er wel nevel opduiken. Vooral aan zee kunnen er ook lage wolken en mistbanken ontstaan. De minima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 6 of 7 graden in Laag-België.

Stapelwolken

Morgenochtend is er kans op nevel of lokale mist. In het westen kunnen er ook lage wolkenvelden zijn. Elders begint de dag met vooral hoge sluierbewolking. Geleidelijk duiken er meer en meer stapelwolken op en lokaal kan er een buitje tot ontwikkeling komen.

De maxima liggen rond 13 graden aan zee en in de Hoge Venen en rond 17 of lokaal 18 graden in het centrum.

Ook tijdens het weekend blijft het licht wisselvallig met dus telkens kans op enkele buitjes. De temperaturen klimmen tot rond 20 graden of zelfs een beetje hoger.