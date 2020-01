Bewolkt en kans op motregen op tweede dag van het nieuwe jaar ttr

02 januari 2020

06u39

Bron: belga 0 Weernieuws Vandaag verwachten we veel bewolking. Het blijft overwegend droog, maar hier en daar is wat lichte motregen niet uitgesloten. In de Ardennen kunnen lage wolken nog steeds het zicht belemmeren. Dat meldt het KMI. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Ardennen en 8 graden in het westen.

In de nacht van donderdag op vrijdag blijft het overal zwaarbewolkt. Er is kans op wat motregen, vooral dan in de Ardennen waar bovendien lage wolken het zicht soms beperken. De minima liggen tussen 3 graden in Hoge Ardennen en 8 graden over het westen van het land.

Morgen verwachten we veel bewolking met af en toe regen of een bui. Op het einde van de dag zijn er enkele opklaringen mogelijk in het westen. Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 6 graden op de Ardense hoogten en 11 graden over het westen.

Zaterdag verwachten we enkele opklaringen en zwaarbewolkte perioden. Een paar buien zijn mogelijk, vooral dan over het noordoosten van het land. De maxima komen uit op 3 tot 8 graden.

Zondag wordt het, na het ochtendgrijs, rustig en droog met bewolkte perioden en enkele opklaringen. De temperaturen schommelen van 3 tot 7 graden.

Ook maandag is er eerst kans op ochtendgrijs. Daarna blijft het droog met opklaringen en maxima tussen 2 en 6 graden.