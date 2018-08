Bewolkt en fris Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 24 augustus Jill Peeters

23 augustus 2018

17u00 9

Morgen wordt het voor het eerst sinds lange tijd een frisse dag. De maxima komen uit op 15-17 graden in de Ardennen en 18 à 19 graden in de rest van het land. Er waait een frisse westen- tot noordwestenwind en er trekken enkele regen- en onweersbuien over het land.

In de avond wordt het in het centrum en oosten van het land droog en ontstaan juist in de kuststreek buien met kans op onweer en hagel. Gedurende de nacht breiden deze buien uit naar het midden en noorden van het land. Het wordt een frisse nacht met minima van 11 graden in het westen tot 7 in het oosten.

