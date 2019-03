Bewolkt en buiig, volgende week kan het onweren KVDS

08 maart 2019

07u04

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is vandaag aanvankelijk wisselend bewolkt met enkele buien, maar in de loop van de dag wordt het overwegend droog vanuit het westen. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het westen. Aan de kust zijn er windstoten tot 50 kilometer per uur.

Dat voorspelt het KMI. Vanavond wordt het zwaarbewolkt tot betrokken vanaf de kust. In de loop van de nacht zijn er ook perioden met regen. De minima worden in het eerste deel van de nacht al bereikt en liggen tussen 3 graden op de Hoge Venen en 7 graden in Vlaanderen. Er zijn rukwinden tot 60 kilometer per uur.

Morgenvroeg valt er nog regen in het oosten, terwijl het in het westen van het land al droog is met opklaringen. In de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog, alvorens een nieuwe storing het westen van het land bereikt. De maxima liggen tussen 6 en 12 graden.





Zondag is het wisselend bewolkt met enkele buien en rukwinden tot 70 kilometer per uur. De maxima schommelen rond 11 graden in het centrum van het land. Volgende week kent een wisselvallig begin met voorjaarsbuien, die in de Ardennen winters kunnen zijn. Maandag krijgen we maxima tussen 2 en 8 graden en een donderslag is dan niet uitgesloten. Dinsdag trekt een nieuwe regenzone van west naar oost over ons land. Het blijft vrij koud met kans op sneeuw op de Hoge Venen. De maxima liggen rond 8 graden.

