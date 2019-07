Bewolking neemt toe Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 10 juli Jill Peeters

09 juli 2019

11u30 15 Weernieuws Woensdag zien we vrij snel de toename van de bewolking, vanaf de kust. Tijdens de ochtend zijn er nog enkele opklaringen aanwezig in het binnenland. Tijdens de namiddag is het zowat overal in Vlaanderen zwaar bewolkt, en er valt dan ook wat lichte regen. Zuidelijker, in de Ardennen, blijft het droog en blijft het ook zonniger. De temperaturen klimmen geleidelijk tot waarden tussen 21 en 23 graden. Er staat daarbij een zwakke tot matige westenwind.

Woensdagavond is het zwaar bewolkt en licht wisselvallig, vooral in het oosten van het land. Later tijdens de nacht wordt het droger, maar het blijft wel zwaar bewolkt. De afkoeling blijft beperkt en de minima komen uit rond 14 graden. De wind zwakt af en draait naar het zuiden.

Het weer gaat veranderen. De straalstroom zal pal boven ons land liggen en kan vanuit het noordwesten storingen aanvoeren. Er worden een hele reeks buien verwacht met mogelijk ook onweer.

Donderdag wordt het zwaar bewolkt en vooral ‘s namiddags en ‘s avonds zijn er buien. De maxima bedragen gemiddeld 23 graden en er staat een westenwind.

Vrijdag wordt het erg wisselvallig met zowat de hele dag kans op regenbuien, mogelijk ook met onweer. Het wordt daarbij 22 graden.

Zaterdag zijn er nog een paar buien, mogelijk zelfs met onweer, maar het wordt wel stilaan droger. De maxima liggen rond 22 graden en er staat een frisse noordwestenwind.

Zondag wordt het droog en licht bewolkt. Het wordt dan aangenaam warm, met maxima tot 23 graden.