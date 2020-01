Betrokken met lichte regen, maar kwik kan wel tot 13 graden klimmen KVDS

08 januari 2020

07u14

Bron: Belga 6 Weernieuws Woensdag wordt een betrokken dag met soms lichte regen. Het is wel erg zacht voor de tijd van het jaar, met maxima tussen 8 en 12 graden. Dat kan lokaal zelfs 13 graden zijn. Ook donderdag wordt het regenachtig en zacht met temperaturen tot 13 graden. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond en -nacht blijft het eerst nog betrokken met lichte tot matige regen. De temperatuur evolueert nauwelijks. De minima liggen tussen 7 en 11 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een soms vrij krachtige wind, met rukwinden rond 50 kilometer per uur.

Donderdag hangt er veel bewolking met soms wat regen of enkele buien. Tegen de avond wordt de neerslag wat intenser. Het blijft wel erg zacht met maxima tussen 9 en 13 graden. De zuid-zuidwestenwind is matig of soms vrij krachtig, vooral naar de avond toe.





Ook vrijdag is het eerst betrokken met soms wat regen. In de loop van de dag wordt het droger met opklaringen vanuit het westen. In de Ardennen kan het evenwel tot de avond regenachtig blijven. We verliezen enkele graden en komen uit op maxima tussen 4 en 9 graden. De westen tot noordwestenwind blijft matig waaien.

Meer over Ardennen

KMI

weer