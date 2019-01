Betrokken en mistig Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 4 januari Jill Peeters

04 januari 2019

17u00 15

In de nacht van vrijdag op zaterdag verdwijnen de opklaringen. Die maken opnieuw plaats voor talrijke wolkenvelden. De kans op wat motregen of sneeuw in de Ardennen neemt daarbij weer toe. Bovendien wordt het nevelig en kan er plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af tot zo’n 3 graden, in het zuiden van ons land zelfs tot het vriespunt. De wind luwt tot zwak.

HLN