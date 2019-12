Bestuurders laten zich verrassen door nachtvorst: ook komende dagen opletten voor gladde wegen Twintig procent meer oproepen bij VAB dan op gemiddelde maandagochtend HAA

02 december 2019

13u46

Bron: Belga, Touring, eigen berichtgeving 1 Weernieuws De nachtvorst van afgelopen nacht heeft zich laten voelen op de weg. Bij VAB liepen vanochtend zowat 20 procent meer oproepen binnen dan op een gemiddelde maandagochtend. Het ging voornamelijk om botsingen met blikschade en batterijproblemen. De komende nachten duikt het kwik opnieuw onder nul, en dus blijft het opletten geblazen voor wie ‘s ochtends de weg op moet.

Onder meer in Damme, Kuurne en Ninove gebeurden er vanochtend ongevallen door gladheid op de weg. Langs de Damse Vaart-Zuid in West-Vlaanderen liet een bestuurder zich verrassen door het gladde wegdek, en ging bij het remmen rechtdoor. Zijn BMW ramde een boom en een betonnen paaltje, waarna de wagen uiteindelijk tot stilstand kwam. De materiële schade was groot. De bestuurder raakte als bij wonder niet gewond.

In de Kortrijkse regio kreeg de politie van de zone Vlas vanochtend zo’n 20-tal meldingen van valpartijn, gladde wegen of ongevallen door de gladheid. In Kuurne belandde een 20-jarige bestuurder omstreeks 8.30 uur met zijn wagen tegen de gevel van café De Leiehoek. De jonge automobilist raakte niet gewond, maar was wel in shock.

In de Manpadstraat in Bellegem (Kortrijk) belandden twee voertuigen in de gracht door het gladde wegdek. Ook daar bleef het bij stoffelijke schade. Op fiets- en voetpaden kwamen eveneens enkele fietsers of wandelaars ten val nadat ze op een gladde plek weggleden.

In Ninove is dan weer een bestuurster met de schrik vrijgekomen nadat ze met haar voertuig begon te slippen door gladheid op de weg. De vrouw verloor de controle over haar stuur en reed op een betonnen verhoging waarna ze verder schoof en de reling van een brug raakte. De bestuurster dook net geen tientallen meter naar beneden met haar auto.

Door de lage zon, de mist en een ijslaagje dat ontdooide, lag het wegdek er deze ochtend gevaarlijk glad bij. De VAB noteerde tussen 7 en 8 uur vanochtend zowat 20 procent meer oproepen dan op een gemiddelde maandagochtend. Tot 9 uur zag de mobiliteitsorganisatie 30 procent meer ongevallen.

Het ging vooral om ongevallen met blikschade en batterijproblemen, zegt VAB-woordvoerder Joni Junes. Dat bevestigt ook Danny Smagghe van Touring. Daar zagen ze 15 procent meer oproepen.

Vooral startproblemen kwamen frequenter voor, omdat auto’s vaak het hele weekend hebben stilgestaan, aldus Smagghe. De mobiliteitsorganisatie helpt jaarlijks meer dan 85.000 weggebruikers met batterijpech. Veel accu’s zijn te zwak en hebben onvoldoende reserves om bij koud weer de motor te starten.

LEES OOK. Batterijproblemen door nachtvorst? Zo kun je voorkomen dat je auto niet start

Inmiddels zijn de dagtemperaturen weer tot boven het vriespunt geklommen, maar de komende nachten duikt het kwik opnieuw onder 0.

Vanavond en vannacht kunnen zich nevel, aanvriezende mistbanken en lage wolkenvelden vormen. Plaatselijk kunnen ijsplekken zorgen voor gladde wegen. De minima liggen tussen -2 en +3 graden, afhankelijk van de opklaringen. In de nacht van dinsdag op woensdag krijgen we te maken met hetzelfde weerbeeld en schommelen de minima tussen -2 en +2 graden.

Voor wie de komende dagen de weg op moet, blijft het dus opletten geblazen.