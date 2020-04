Beste dag van de week met temperaturen tot 22 graden ttr

27 april 2020

06u34

Bron: belga 0 Weernieuws Er komt vandaag meer bewolking opzetten en we krijgen afwisselend opklaringen en wolkenvelden. In de meeste streken blijft het droog tot de avond. De maxima schommelen tussen 16 graden aan de kust en 22 graden in het westen. De wind is eerst zwak uit het zuiden, later draait de wind naar het zuidwesten en wordt zwak tot matig. Aan de kust steekt in de namiddag een matige zeebries op uit het noordwesten, zegt het KMI.

Vanavond en -nacht neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens met plaatselijk kans op een bui. Het wordt geleidelijk zwaarbewolkt en op het einde van de nacht bereikt een storing het zuidwesten en het westen van het land met regen. De minima blijven zacht en schommelen tussen 8 en 12 graden. In het westen van het land is de wind zwak uit het noordoosten. Elders is de wind zwak tot matig uit het zuidoosten.

Morgenvoormiddag wordt het meestal zwaarbewolkt met af en toe enkele stevige regenbuien. Een donderslag is niet uitgesloten. In de loop van de namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima liggen rond 13 graden aan de kust en in de Ardennen en rond 16 of 17 graden in het centrum. De wind wordt matig uit zuidwest.

Woensdag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Dit kan eventueel gepaard gaan met onweer. Op het einde van de nacht neemt de bewolking toe, gevolgd door regen tijdens de volgende nacht. De maxima liggen rond 12 graden in Hoog-België, rond 14 graden aan de kust en rond 16 graden in het binnenland. De wind waait matig uit westelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Meer over KMI

Ardennen

weer