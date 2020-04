Bespaar water met deze tips mvdb

24 april 2020

16u57 2 Droogte Er komen ongeziene watertekorten aan als na de droge lente ook een droge zomer volgt. De grondwaterstanden staan in Vlaanderen alarmerend laag en het blijft nog dagen kurkdroog. Er komen ongeziene watertekorten aan als na de droge lente ook een droge zomer volgt. De grondwaterstanden staan in Vlaanderen alarmerend laag en het blijft nog dagen kurkdroog. Aquaflanders roept nu al op geen kraanwater te gebruiken voor het wassen van de auto of het sproeien van de tuin. Met deze tips kan je je watergebruik flink doen slinken.

Badkamer

- Neem een douche in plaats van een bad. Bij een douche verbruik je gemiddeld 55 liter water en bij een bad 110 liter. En waarom niet, ga eens samen onder de douche. Plezier gegarandeerd!

- Neem een lege emmer mee onder de douche: hiermee kan je het koude opvangen voordat de douche warm wordt. Dit water kun je ook gebruiken om je planten water te geven. Met veel water kan je de emmer ook gebruiken als alternatief voor de wc-doortrekker.



- Een ochtendplasje onder de douche in plaats van op het toilet bespaart honderden liters water per maand.

Door slechts één of twee minuten korter douchen kun je tot 500 liter water per maand besparen.

- Laat de kraan niet lopen tijdens het tandenpoetsen. Een lopende kraan verbruikt 1 à 2 liter water per keer, wat ongeveer 1.000 liter per jaar is. Dat zijn zowat 10 volle baden.

Wasmachine en droogkast

- Was steeds met een volle wasmachine.

- Vaak is een spoelprogramma voor de was voldoende.

- Gebruik het water uit de opvangbak van de droger voor de planten/tuin of de schoonmaak.

Keuken

- Zet een bak in de gootsteen die het water opvangt. Bijvoorbeeld tijdens het handen of groenten wassen. Dit water kun je gebruiken om planten water te geven. Let op: als de handen met zeep worden gewassen, kun je de bak beter niet gebruiken.

- Als ijsklontjes op de grond vallen, gebruik ze dan om de planten water te geven in plaats van ze in de wasbak te gooien.

Als je eten kookt of stoomt, gebruik dan het water opnieuw om er een soep mee te maken.

Tuin

- Geef de planten water op de minst warme momenten van de dag, dus ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel.

- Geef de planten enkel water als dat nodig is. Er sterven meer planten aan te veel dan te weinig water.

- Gras hoeft eigenlijk niet besproeid te worden, ook niet als het geel is geworden. Het zal zich bij het eerste het beste regenbuitje vanzelf weer snel herstellen.

- Verwijder onkruid regelmatig. Onkruid pakt water, licht en voedingsstoffen af van de omringende planten.

- Hergebruik het water uit het kinderbadje. Als het straks warmer wordt, willen kleine kinderen graag verkoelen in het plonsbadje.Als het water ververst moet worden is het nog prima voor de planten.

- Was huisdieren buiten in de tuin op een plek waar planten staan die water nodig hebben.

Nog even dit: voor de voedingsmiddelen die we elke dag consumeren is in het productieproces heel wat water nodig. Rundvlees bijvoorbeeld, een koe heeft 100 tot 150 liter water per dag nodig. Een tas koffie: 130 liter. Een avocado: 1.541 liter. Een kilogram chocolade: 23.054 liter. Ook kleding is een slokop. Om een jeansbroek te fabriceren is 8.000 liter water nodig. Een kledingstuk van fleece heeft een aanzienlijk kleinere voetafdruk: zestig liter.