Bergbeklimmer verliest vriendin in lawine en ziet maar één manier om weer bij haar te zijn

Inge Perkins (23) en haar vriend Hayden Kennedy (27) waren fervente skiërs en bergbeklimmers. Voorbije zaterdag genoten ze van een dagje op de latten in de Amerikaanse staat Montana, toen ze verrast werden door een lawine. Voor Perkins kwam alle hulp te laat. Kennedy overleefde de lawine, maar het verdriet om het verlies van zijn vriendin werd hem uiteindelijk te veel.

Inge Perkins had een noodbaken bij zich, "maar dat was uitgeschakeld en zat in haar rugzak. Daarom werd ze niet gevonden," zegt Doug Chabot, directeur van het Gallatin National Forest Avalanche Center in Bozeman, Montana.

Briefje

Hayden Kennedy raakte bij de lawine slechts lichtgewond en wist zich te bevrijden. Hij belde echter nooit de hulpdiensten. Van slag door het verlies van zijn vriendin keerde de man huiswaarts waar hij zich van het leven beroofde. "Hij liet een briefje achter met de locatie van de lawine," vertelt Chabot, "de aanwijzingen om haar te vinden waren bijzonder duidelijk."

Lawines overvallen wintersporters wel vaker aan het begin van het skiseizoen, zegt Chabot: "Dit was geen bijzonder grote lawine", maar "ze kwam toe met een flinke klap... We hadden in september zware stormen die 90 à 120 centimeter sneeuw brachten en dan nog eens 30 centimeter rond 1 oktober, met stevige winden die de sneeuw ophoopten."

Respect

Zowel de ouders van Hayden Kennedy als de moeder en stiefvader van Perkins waren in Europa op het ogenblik dat de dramatische gebeurtenissen plaatsvonden. In een verklaring bevestigen de ouders van Kennedy het verlies van hun zoon en zijn vriendin. "Hayden overleefde de lawine, maar niet het ondraaglijke verlies van zijn levenspartner," luidt het in de tekst die opgesteld werd door vader Michael Kennedy. "Hij koos ervoor om een einde te maken aan zijn leven. Ik en zijn moeder Julie respecteren zijn beslissing met pijn in het hart."

Inge Perkins, een semiprofessionele atlete afkomstig uit Bozeman, Montana, won verschillende ski- en klimwedstrijden en studeerde aan de universiteit van Bozeman. "Tijdens mijn jeugd trok ik met mijn ouders door de bergen van Montana en Noorwegen, voortdurend zeurend van angst en ongemak, maar ik wilde er altijd weer opnieuw op uit trekken," schreef ze op haar atletenprofiel.

Pijnlijke realiteit van de sport

Kennedy, een zoon van twee bekende bergbeklimmers, volgde een opleiding om ambulancier te worden en had recent een nieuwe route op de befaamde K7 in Pakistan beklommen, waarvoor hij erkenning kreeg in de internationale klimmersgemeenschap. In september, amper een week voor zijn dood, schreef hij voor de blog 'Evening Sends' een tekst over het verlies van vrienden in de wildernis. "Het zijn niet alleen de memorabele bergtoppen en moeilijke klimsecties die vervagen," schreef hij over een klim in Mexico met drie vrienden die sindsdien allemaal omkwamen in de bergen. "Vrienden en klimpartners vervagen ook. Dat is de pijnlijke realiteit van onze sport en ik weet niet wat ik ervan moet denken."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.