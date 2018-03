Berg die lentekriebels maar weer op: Koning Winter loert om de hoek HA

12 maart 2018

18u43

Bron: Eigen berichtgeving 266 Weernieuws Het kwik steeg het voorbije weekend tot 16 graden, maar volgend weekeinde wordt andere koek. Koning Winter doet opnieuw zijn intrede in ons land, met temperaturen die 's nachts onder het vriespunt zullen duiken.

Er wordt voor volgend weekend en begin volgende week opnieuw nachtvorst voorspeld, met temperaturen van -2 tot -5°C. Volgens VTM-weerman David Dehenauw zijn die schommelingen normaal voor deze tijd van het jaar. Ze worden veroorzaakt door een verandering van de windrichting.

"Bij een noordoostenwind wordt er koude lucht aangevoerd vanuit Rusland, waar de winter nog niet beëindigd is." Als gevolg neemt het kwik bij ons een duik. "Komt de wind uit het zuiden, dan is het mogelijk dat de temperaturen in ons land stijgen tot 17 à 18 graden." In Zuid-Spanje werd afgelopen weekend 27 graden gemeten. Dankzij een zuidenwind konden wij meegenieten van dat zachte weer.

Vanaf zaterdag wordt de warme lucht weer uit onze contreien verdreven. En nemen de temperaturen opnieuw een duik. "Een lange vorstperiode staat ons niet te wachten", stelt Dehenauw gerust. "IJsdagen verwachten we al helemaal niet." Overdag klimt het kwik dus boven nul.

De voorspelde koudeprik is van korte duur, verwacht Dehenauw. Volgens de laatste weermodellen wordt het in de loop van volgende week overdag zo'n 6 graden en schommelt het kwik 's nachts rond het vriespunt.