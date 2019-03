Belgische klimaatopwarming is een feit: tussen 1981 en 2018 is het 1,3 graden warmer geworden HAA

29 maart 2019

16u39

Bron: KMI 0 Weernieuws Uit een nieuwe becijfering van het KMI blijkt dat de gemiddelde temperatuur in Ukkel tussen 1981 en 2018 met ongeveer 1,3 graden gestegen is. In de rest van ons land worden gelijkaardige trends geobserveerd, zo meldt de Belgische weerdienst.

Vorige week gaf het KMI de te verwachten klimaatveranderingen al mee. Deze week presenteert het de opvallendste klimaattrends op basis van jarenlange waarnemingen. De observaties werden gedaan in Ukkel, waar het meteorologisch instituut sinds 1913 gevestigd is, maar soortgelijke tendensen werden ook elders in België waargenomen.



Een belangrijke conclusie is dat sinds de jaren ‘70 de jaarlijkse gemiddelde temperatuur “met een trend van 0,37 graden per decennium” gestegen is. Ofwel: tussen 1981 en 2018 is het circa 1,3 graden warmer geworden, aldus het KMI.

De stijging van het aantal zomerdagen en warme nachten maken die tendens hard.





Zo stelde het Belgische weerinstituut meer zomerdagen vast waarbij het kwik opliep tot 25 graden of meer. Ook het aantal warme nachten, waarbij het 15 graden of warmer was, nam toe. Het aantal vorstdagen, waarbij het kwik onder 0 ging, daalde dan weer.



Tussen het begin van de twintigste eeuw en de afgelopen dertig jaar is ook de laagste wintertemperatuur gestegen. De winters werden met andere woorden minder streng. Het KMI zag in dezelfde periode ook het aantal dagen met sneeuwval afnemen.

De trends van de jaarlijkse neerslag zijn gematigd, desondanks stelde de weerdienst een stijging van het aantal dagen met minimum 20 mm neerslag vast.

Meer over KMI

weer

Ukkel