België maakt zich klaar voor 125e dag boven 20 graden dit jaar: we genieten nog even van zomerse temperaturen AW

10 oktober 2018

06u48

Bron: Belga 7 Weernieuws Het wordt vandaag zonnig met zomerse temperaturen. In de Hoge Venen wordt het 18 tot 19 graden, in de Kempen kan de temperatuur oplopen tot een aangename 24 graden. De wind waait zwak tot meestal matig uit het zuidoosten tot het oosten. Morgen is het zwaarbewolkt met kans op lichte regen of buien. Dat meldt het KMI.

Vannacht wordt het geleidelijk zwaarbewolkt vanuit het zuiden. Op het einde van de nacht vergroot de kans op een bui vanaf de Franse grens. De minima liggen tussen 10 en 15 graden. De wind waait zwak tot matig en later matig en ruimt van oostzuidoost naar zuid.

Morgenochtend trekt een zwakke storing over ons land vanaf de Franse grens. Het wordt gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met wat lichte regen of buien. In de loop van de dag wordt het grotendeels droog met vanaf het zuiden meer opklaringen. 's Avonds en vooral 's nachts neemt de kans op buien opnieuw toe. Het blijft zacht met maxima tussen 19 of 20 graden in de Ardennen en 22 à 24 graden in Laag-België. De wind waait matig uit zuid tot zuidoost, met rukwinden tussen 40 en 55 km/u.

Vrijdagochtend is er nog vrij veel bewolking in het oosten van het land met zelfs nog kans op enkele regendruppels. Elders is er dan al meer zon met hoge wolken. In de loop van de namiddag breiden deze condities zich uit naar de Ardennen. De maxima liggen tussen 15 en 16 graden in de Hoge Venen en 19 of 20 graden in Laag-België.

Ook zaterdag wordt het zonnig en zeer zacht met maxima tussen 20 en 25 graden, of lokaal zelfs wat meer. De wind waait matig uit het zuiden.

Zondag en maandag wordt ons weer bepaald door een golvend frontaal systeem. We krijgen meer bewolking met vanaf het westen regen of buien. We komen in frissere lucht terecht.

Ons weer wordt bepaald door een hogedrukzone, die het grootste deel van het Europese continent inpalmt en waarvan de kern zich bevindt over Oost-Europa. Het stuwt droge en warme lucht uit het zuiden naar onze regio.

125 warme dagen

Al lijkt het veel te regenen in België, één op de drie dagen was het zonnig dit jaar met temperaturen warmer dan 20 graden. Vandaag tikken we de 125e dag aan. En als we het weerbericht mogen geloven, zal dat aantal nog oplopen.