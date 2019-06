Begin van de zomer Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 21 juni Jill Peeters

20 juni 2019

12u30 15 Weernieuws Vrijdag wordt een erg afwisselende dag: het ene moment baden we volop in de zon en het andere moment is het zwaar bewolkt. Het blijft wel droog, ook al kan dat op sommige plaatsen kantje boord zijn. Er staat meestal een zwakke westenwind en de maxima komen uit tussen 18 en 21 graden.

Vrijdagnacht is het zonnig en zacht en tijdens de nacht worden de opklaringen breder. Na middernacht wordt het zelfs geheel helder. De temperatuur daalt en komt uit rond 10 graden. De wind draait naar het noord-noordoosten en zwakt af.

En dat is dan het begin van de astronomische zomer, het moment van de zomerzonnewende, wanneer de zon de hoogste stand boven de horizon bereikt. De dagen zijn nu op hun langst en de nachten op hun kortst. Weerkundig worden net nu alle registers opengegooid, met bijzonder warme lucht die zal binnenstromen, onder een stralende zomerzon.

Zaterdag blijft het droog, wordt het zonnig en halen we gemiddelde 23 graden.

Zondag wordt het nog zonniger en warmer en halen we gemiddeld 28 graden, in de Kempen gaan we dan al richting tropische 30 graden.

Maandag zijn er meerdere plekken waar de maxima die kaap van 30 graden overschrijven.

Ook dinsdag en woensdag beloven tropische hoogzomerdagen te worden. Op beide dagen komen de maxima uit rond 27 graden aan zee en misschien zelfs tot 36 graden in de Kempen. Of dat ook tot warmteonweders zal leiden, is voorlopig nog niet met enige zekerheid te zeggen.