Beetje zon en droog, in de namiddag neemt bewolking toe jv

19 maart 2020

06u48

Bron: belga 2 Weernieuws Vanochtend zijn er nog brede opklaringen mogelijk in de oostelijke helft van het land met ook mistbanken. In het westen is het dan weer zwaarbewolkt met laaghangende bewolking, nevel of mist en wat lokale motregen. In de namiddag wordt het overal gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Ten zuiden van Samber en Maas kan er een plaatselijk buitje vallen maar elders blijft het meestal droog. De maxima liggen in de buurt van 9 of 10 graden aan de kust, tussen 11 en 13 graden op de Ardense hoogten en tussen 12 en 15 graden in de andere streken, aldus het KMI.

Vanavond en vannacht is het wisselend tot zwaarbewolkt met hier en daar wat regen of enkele buien. De minima gaan van 4 tot 7 graden bij een zwakke tot meestal matige noordoostenwind in het binnenland en een matige tot soms vrij krachtige wind aan de kust.

Vrijdag wordt het wisselend tot meestal zwaarbewolkt en blijft het op een lokaal spatje regen droog. Maxima van 6 tot 11 graden. In het uiterste zuiden bereiken we mogelijk 13 graden. Er staat een vrij onaangename noordoostenwind. In het binnenland is die matig, aan zee vrij krachtig.

Vanaf zaterdagmiddag wordt het zonnig met een schrale oostelijke wind. Het wordt ook iets frisser.

Meer over KMI

Samber

Maxima

weer