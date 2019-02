Beetje zachter en droog weer vandaag jv

05 februari 2019

06u40

Bron: belga 0 Weernieuws De dag begint rustig maar grijs met lage wolken, die op de Ardense hoogten plaatselijk het zicht kunnen beperken. Overdag krijgen we tussen de wolkenvelden door opklaringen. Het blijft zo goed als droog. Het wordt iets zachter dan de vorige dagen met maxima tussen 1 en 8 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, meldt het KMI.

Vannacht wordt het aan de voorzijde van een storing geleidelijk zwaarbewolkt tot betrokken en zachter. Tijdens de avond zijn tijdelijk nog brede opklaringen mogelijk over het oosten van het land, maar uiteindelijk wordt het ook daar zwaarbewolkt. De neerslag beperkt zich grotendeels tot de kuststreek en de noordwestelijke helft van het land en valt in de vorm van lichte regen. De minima worden 's avonds gemeten en liggen tussen -3 graden op de Ardense hoogten en +6 graden aan zee. De wind uit zuid tot zuidwest wakkert opnieuw aan en wordt matig.

Morgen wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met op de meeste plaatsen lichte regen of motregen en vooral in het noordwesten van het land soms intense regen. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en rond 9 of 10 graden elders. De wind waait matig uit de zuidelijke sector.

Meer over weer

Samber

KMI