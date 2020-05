Bangladesh en India willen miljoenen mensen evacueren voor cycloon Amphan, maar niet iedereen durft naar opvangcentrum door coronavirus KVE

20 mei 2020

08u19

Bron: ANP 2 Weernieuws Miljoenen mensen moeten een veilig heenkomen zoeken, omdat een zware cycloon Bangladesh en India nadert. De storm Amphan komt vermoedelijk binnen enkele uren aan land. Pogingen om iedereen in veiligheid te brengen worden bemoeilijkt door de coronacrisis.



De autoriteiten in Bangladesh zeggen vanwege de storm ruim 2 miljoen mensen te evacueren. In de Indiase deelstaat West-Bengalen probeert de overheid ongeveer 300.000 personen weg te halen uit kustplaatsen, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus durft niet iedereen naar opvangcentra te gaan.

"We moesten mensen letterlijk dwingen hun huizen te verlaten, mondkapjes op te doen en naar overheidsgebouwen te gaan", zegt een hoge politiemedewerker in Kolkata, de hoofdstad van de deelstaat. Dorpelingen zouden bang zijn dat ze het coronavirus oplopen en willen soms ook hun vee niet achterlaten.



De landen worden meerdere keren per jaar getroffen door dergelijke tropische stormen. Die kunnen een ravage aanrichten en duizenden mensen het leven kosten. In de laaggelegen kustgebieden in Bangladesh wonen tientallen miljoenen mensen.