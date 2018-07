Bakken, braden en smeren (en het wordt komende dagen nog warmer) HA

24 juli 2018

06u53

Bron: Belga 4 Weernieuws De halve wereld In de meeste streken is het vandaag eerst zonnig, met in de loop van de dag stapelwolken. Het wordt nog wat warmer, met aan de kust maxima van 26 graden, in het centrum 30 graden en in de Kempen tot 31 of 32 graden. De halve wereld kreunt onder de hitte . Ook in ons land is dat het geval en dat blijft nog een tijdje zo.

Volgens het KMI is de kans op een lokale bui vandaag echter klein. Vanavond en vannacht krijgen we opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar kan er een bui vallen, maar die kans is erg klein. Het koelt maar moeizaam af, bij minima van 16 graden in de Hoge Venen tot 21 graden in de steden.

Ook morgen krijgen we een zonnig begin, met in de loop van de dag stapelwolken. Die kunnen in de loop van de namiddag en avond wel uitgroeien tot een plaatselijke regen- of onweersbui. Het wordt erg warm, met maxima tussen 27 en 32 graden in het binnenland en rond 25 graden aan zee. Ook 's nachts blijft het warm.



Donderdag krijgen we een vrijwel wolkenloos begin van de dag, opnieuw met overdag enkele stapelwolken. In het oosten en achter de kust is een geïsoleerd warmte-onweer mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt nog warmer, met maxima tussen 29 en 34 graden in het binnenland en 26 graden aan zee. 's Nachts blijven de temperaturen op de meeste plaatsen boven de 20 graden.

De buienkans neemt op vrijdag toe. Het wordt warm en onstabiel, met later op de dag kans op plaatselijke buien en zelfs onweer. Het kwik stijgt weer tot 30 graden en meer in het binnenland.