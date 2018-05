Auto's worden meegesleurd en woonkamers lopen onder: zware overstromingen teisteren Amerikaanse staat Maryland lg

28 mei 2018

In de Amerikaanse staat Maryland is de noodtoestand afgekondigd vanwege zware overstromingen na de hevige regenval van afgelopen weekend. Vooral de stad Ellicott City werd zwaar getroffen. De hoofdstraat van de stad veranderde in een kolkende rivier die geparkeerde auto's meesleurde. Het water stond er zo hoog dat sommigen zelfs geëvacueerd moesten worden uit hun woning. Nog geen twee jaar geleden werd Maryland al eens getroffen door zware overstromingen. Toen kwamen enkele mensen om het leven.